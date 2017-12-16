Китайца посадили в тюрьму, за то что, тот растоптал портрет Чингисхана

- Суд китайского автономного района Внутренняя Монголия приговорил к году тюремного заключения мужчину, который в мае 2017 года растоптал портрет древнего монгольского правителя Чингисхана и выложил запись своих действий в Интернет.

По словам представителей местных властей, сразу несколько местных жителей сообщили в полицию об увиденной записи. В итоге, как было объявлено 13 декабря, молодого человека по фамилии Ло, являющегося этническим китайцем, привлекли к суду за действия, разжигающие ненависть и дискриминацию по этническому принципу. Подсудимый в ходе судебного заседания извинился за оскорбление общественных чувств, сообщает портал Channel News Asia.

Основатель монгольской империи Чингисхан до сих пор пользуется авторитетом и уважением среди этнических монголов не только в самой Монголии, но и за ее пределами.

Ряд пользователей китайской сети микроблогов "Вэйбо" негативно отнесся к вынесенному Ло наказанию. Было отмечено, что китайское законодательство в этой сфере достаточно расплывчато. Также власти обвинялись в управлении согласно "законам Монгольской империи".