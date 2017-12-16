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  17 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Киев запланировал телевещание на Крым с двух вышек
CA-NEWS (CA) - Украинское телевещание на территорию Крыма в 2018 году будет осуществляться с двух вышек: Чонгарской и Чаплинской, заявил член национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Он рассказал, что в планах Украины увеличение высоты государственной башни в Чаплинке Херсонской области с 92 до 133 метров и создание цифрового мультиплекса для организации мощного вещания в сторону Армянска и Красноперекопска первых пяти украинских каналов, передает РИА «Новости».

Кроме того, планируется запустить аналоговое вещания на Крым двух телеканалов и семи радиостанций.

«Таким образом, украинское вещание на территорию Крыма в 2018 году будет осуществляться уже с двух вышек - Чонгарской и Чаплинской», - написал Костинский на своей странице в Facebook.

Он рассказал также, что передаваемый Чаплинской башни сигнал будет распространяться на Чаплинский, Каланчакский районы Херсонской области и Красноперекопский район Крыма.

Напомним, ранее Киев заявил о троекратном усилении украинского телевещания в Крыму.

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