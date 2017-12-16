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  17 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Путин поздравил Назарбаева с Днем независимости Казахстана
CA-NEWS (KZ) - Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву по случаю национального праздника - Дня независимости. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства отметил успехи, достигнутые Казахстаном в экономической, социальной и научно-технической областях, высокий авторитет страны на мировой арене и ее весомый вклад в решение актуальных международных проблем - в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также в рамках Астанинского процесса", - говорится в сообщении.

Путин высоко оценил успешное развитие российско-казахстанских отношений, основывающихся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, как на двусторонней основе, так и в контексте набирающих обороты евразийских интеграционных процессов.

Президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном на благо братских народов двух стран, в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также поздравил премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева с Днем независимости республики. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте правительства.

"Россию и Казахстан связывают дружественные, добрососедские, союзнические отношения. Динамично развивается двустороннее сотрудничество в торгово- экономической, инвестиционной, научно-технической, культурной и гуманитарной областях, реализуются масштабные совместные проекты, расширяются деловые и межрегиональные связи", - говорится в телеграмме.

Премьер-министр выразил уверенность, что партнерская работа двух государств будет и дальше способствовать "укреплению практической кооперации и углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза".

16 декабря Казахстан отмечает 26-летие независимости. Торжественные праздничные мероприятия состоятся во всех регионах страны. В Алма-Ате пройдет возложение цветов к монументу Независимости, ярмарка ремесел, спортивные соревнования, различные выставки, концерты и фестивали, в Астане и Алма-Ате будут организованы масштабные праздничные салюты.

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Комментарии (1)
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tokotai
18:56, 16 декабря 2017
Если бы не Украина Казахстан превратился в российскую губернию. подназванием степная русская земля
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