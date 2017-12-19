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  19 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Генсек ШОС рассказал о планах организации на 2018 год

CA-NEWS (UZ) - Основной задачей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующий год станет сохранение и развитие набранной динамики по всем направлениям деятельности. Об этом в понедельник в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

"Повестка дня как на предстоящий 2018 год, так и на дальнейшую перспективу, вытекает из задач по реализации комплексной Стратегии развития ШОС до 2025 года. Перед нами стоит задача не только сохранить, но и развивать набранную динамику на всех традиционных и принципиально важных для ШОС направлениях деятельности", - заявил Алимов.

В числе приоритетных сфер он отметил безопасность, противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, всемерное развитие и совершенствование деятельности на экономическом и культурно-гуманитарном направлениях. "От успеха на этих треках в значительной степени будет зависеть и дальнейший рост авторитета и влияния ШОС на евразийской и общемировой арене", - отметил генсек.

По его мнению, немаловажную роль в повышении авторитета организации призваны "сыграть международные связи ШОС, контакты и взаимодействие с ООН и партнерскими региональными структурами". "Помимо расширения географии внешних контактов мы твердо настроены на совершенствование и поиск новых форм взаимодействия, которые бы отвечали партнерским интересам всех сторон", - подчеркнул он.

Говоря о конкретных мероприятиях, запланированных на следующий год, собеседник агентства отметил очередной саммит глав государств - членов ШОС в Циндао, который завершит год председательства КНР в организации. По его словам, во второй половине 2018 года в Душанбе состоится очередная встреча в рамках Совета глав правительств, основной темой которой станет рассмотрение вопросов взаимодействия в экономической сфере.

"В числе других крупных мероприятий можно назвать планируемый к проведению Экономический и Торгово-промышленный форумы, Международную ярмарку импорта, Форум малого бизнеса, Женский форум и Научно-практический форум ШОС. Планируются мероприятия по линии молодежного обмена в рамках сотрудничества с международными организациями. Осенью 2018 года на Генеральной Ассамблее ООН ожидается принятие очередной резолюции "Сотрудничество между ООН и ШОС", - добавил генсек.

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