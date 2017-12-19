Внук вице-премьера Азербайджана получил шесть лет за ДТП с двумя погибшими

CA-NEWS (CA) - Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Наиля Аллахвердиева, внука вице-премьера Азербайджана Али Гасанова, к шести годам лишения свободы за ДТП с двумя погибшими, сообщает портал Qafqazinfo.az.

Аллахвердиев признан виновным в автоаварии, в результате которой погибли два человека и еще два получили ранения. Прокурор требовал посадить Аллахвердиева на семь лет.

Он приговорен к тюремному заключению по статьям 263.3 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть двух и более человек) и 264 (побег с места происшествия) УК Азербайджана. Однако последняя статья была исключена из приговора. Судья отметил, что прокуратура не смогла доказать вину Аллахвердиева по этой статье.

Аллахвердиев и его друг Мирмагомед Исмайлов были арестованы 7 августа. Как рассказали РБК в пресс-службе МВД Азербайджана, в Баку 3 августа произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое пострадали. По данным МВД, авария произошла из-за того, что Аллахвердиев со своим другом устроили гонки на улицах города на автомобилях Mercedes и Mazda. На проспекте Гейдара Алиева Mercedes врезался в ВАЗ-2115, затем сбил трех пешеходов, перевернулся и загорелся.