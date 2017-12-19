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  19 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Внук вице-премьера Азербайджана получил шесть лет за ДТП с двумя погибшими

CA-NEWS (CA) - Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Наиля Аллахвердиева, внука вице-премьера Азербайджана Али Гасанова, к шести годам лишения свободы за ДТП с двумя погибшими, сообщает портал Qafqazinfo.az.

Аллахвердиев признан виновным в автоаварии, в результате которой погибли два человека и еще два получили ранения. Прокурор требовал посадить Аллахвердиева на семь лет.

Он приговорен к тюремному заключению по статьям 263.3 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть двух и более человек) и 264 (побег с места происшествия) УК Азербайджана. Однако последняя статья была исключена из приговора. Судья отметил, что прокуратура не смогла доказать вину Аллахвердиева по этой статье.

Аллахвердиев и его друг Мирмагомед Исмайлов были арестованы 7 августа. Как рассказали РБК в пресс-службе МВД Азербайджана, в Баку 3 августа произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое пострадали. По данным МВД, авария произошла из-за того, что Аллахвердиев со своим другом устроили гонки на улицах города на автомобилях Mercedes и Mazda. На проспекте Гейдара Алиева Mercedes врезался в ВАЗ-2115, затем сбил трех пешеходов, перевернулся и загорелся.

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Комментарии (8)
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Italiya
13:50, 19 декабря 2017
Там Алиев жестко держит за горло всех крутых, блатных, чинов и их припасней, всех короче! Вот поэтому и порядок! Перни тока там где не надо, и будешь на нарах есть дошик!
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Gato
13:22, 19 декабря 2017
Значит наша страна самая коррумпированная из всех стран снг и не только. У нас никто не сидит по дтп, откупаются абсолютно все и мажорики и алкоголики и дебилы
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nurex
13:16, 19 декабря 2017
У нас сын Исы Омуркулова за трех погибших человек 7 лет получил только условно ....
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jakshybala
12:35, 19 декабря 2017
Вот наглядный пример господин президент и премьер министр!!! ждемс ваши действия по отношению тех аналогичных ситуаций с гибелью нескока человек у нас.
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maratkanay
12:34, 19 декабря 2017
Вот Страна где уважают закон! Перед законом все равны и даже сын Вице Премьера.
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SK-boy
12:21, 19 декабря 2017
А где наш герой адвокат сбивший сотрудника ПМ? Замяли дело да?
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Azizov_B
12:21, 19 декабря 2017
Хотя бы так, слышь Омуркулов?!
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Karaoke
12:05, 19 декабря 2017
С мажориками только так, иначе они не понимают.
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