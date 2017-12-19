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  19 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Монголии запросило у Facebook личную информацию на 12 пользователей

CA-NEWS (MNG) - Facebook опубликовала глобальный отчёт о правительственных запросах за первое полугодие 2017 года.

В дополнение к обычной информации, включающей данные учетной записи, ограничения контента и интернет-сбои, компания включает в отчеты информацию, связанную с нарушением авторских прав, подделкой товарных знаков и нарушений прав интеллектуальной собственности.

Facebook отмечает, что она не предоставляет властям прямой доступ к пользовательской информации. При этом компания уверяет, что она тщательно рассматривает каждый запрос для защиты информации людей, пользующихся социальной сетью.

Правительство Монголии запросило данные на 12 своих граждан. В свою очередь в компании Facebook ответили следующее: «Мы предоставляем подобную информацию, если запросы касаются уголовных дел. Каждый полученный нами запрос проверяется на правомерность. Если запрос слишком обширный и неопределенный, мы отклоняем его или требуем большей специфики».

В отношении Казахстана компания ответила, что примет меры для сохранения 7 учетных записей в связи с официальными уголовными расследованиями в течение 90 дней до получения формального судебного процесса. Facebook также ограничил доступ к 7-ми контентам из Казахстана за якобы нарушение местного законодательства, связанного с терроризмом.

В компании также рассказали о нарушении, которое повлияло на доступ к продуктам и услугам Facebook в Узбекистане в августе 2016 года.

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