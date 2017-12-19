Узбекистан и Кыргызстан запускают поезд «Ташкент – Рыбачье»

- Кыргызстан и Узбекистан согласовали запуск пассажирского поезда «Ташкент – Рыбачье». Состав будет курсировать в летний период, сообщили в «Кыргызтемиржолу».

На данный момент стороны согласовывают расписание поезда и тарифы на проезд. Рейсы буду выполняться составами узбекской железной дороги.

Маршрут из Узбекистана в Кыргызстан будет пролегать через территорию Казахстана.

Рыбачье — город в Иссык-Кульской области Кыргызстана. В 1989—1992 годах город был областным центром Иссык-Кульской области (включавшей нынешнюю Иссык-Кульскую и Нарынскую области) и носил название Иссык-Куль, а с 1993 года носит настоящее название. Город является крупным транспортным узлом автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. Через город проходят две дороги (по северу и югу озера Иссык-Куль) в областной центр Каракол, а также дорога в Нарынскую область и далее в Китай. Конечный пункт железной дороги Балыкчы находится на расстоянии 40 км от международного аэропорта «Иссык-Куль» у села Тамчы.