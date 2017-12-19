РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Узбекистан и Кыргызстан запускают поезд «Ташкент – Рыбачье»
CA-NEWS (UZ) - Кыргызстан и Узбекистан согласовали запуск пассажирского поезда «Ташкент – Рыбачье». Состав будет курсировать в летний период, сообщили в «Кыргызтемиржолу».

На данный момент стороны согласовывают расписание поезда и тарифы на проезд. Рейсы буду выполняться составами узбекской железной дороги.

Маршрут из Узбекистана в Кыргызстан будет пролегать через территорию Казахстана.

Рыбачье — город в Иссык-Кульской области Кыргызстана. В 1989—1992 годах город был областным центром Иссык-Кульской области (включавшей нынешнюю Иссык-Кульскую и Нарынскую области) и носил название Иссык-Куль, а с 1993 года носит настоящее название. Город является крупным транспортным узлом автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. Через город проходят две дороги (по северу и югу озера Иссык-Куль) в областной центр Каракол, а также дорога в Нарынскую область и далее в Китай. Конечный пункт железной дороги Балыкчы находится на расстоянии 40 км от международного аэропорта «Иссык-Куль» у села Тамчы.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×