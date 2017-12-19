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  19 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане зажгли главную елку (фото, видео)
CA-NEWS (KZ) - В Астане прошла традиционная церемония зажжения главной новогодней ёлки страны на территории выставки ЭКСПО рядом со сферой "Нур Алем".

В этом году новогоднюю красавицу украсили 200 тысяч светящихся гирляндных лампочек и 6 тысяч шаров, а также множество мигающих строб, красочная мишура и снежинки. Высота елки — 25 метров.

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Также гостей праздника порадовали предновогодним салютом и концертной программой с участием казахстанских артистов, а для детей выступали аниматоры в образе любимых детских героев.

Кроме этого в ЭКСПО городке состоялось открытие самого крупного ледового городка страны.

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По информации управления культуры Астаны, в ледовом городке построены две большие горки высотой 5 метров и длиной 40 метров, и две поменьше – 2,5 и 14 метров.

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Особенностью городка в этом году стала копия знаменитого дворца Дисней Лэнда высотой 6 метров и фигурки миньонов, героев популярных комиксов, молнии Макуин, трехметровые ледяные статуи Деда мороза и Снегурочки.

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Комментарии (1)
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Maral6
15:43, 19 декабря 2017
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