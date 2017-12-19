В Улан-Баторе открылся городок, состоящий из ледяных скульптур (фото)
CA-NEWS (MNG) - Маленький ледовый городок, состоящий из ледяных скульптур открылся с 15 декабря в Улан-Баторе, сообщает монгольский портал Gogo.
На выставке представлены 20 международных ледовых скульптур с тематикой зимних олимпийских игр. Представители города Улан-Батор также сообщили, что дети и молодежь могут проводить свободное время на катке.
В Монголии зимние школьные каникулы пройдут с 29 декабря по 12 января 2018 года.
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