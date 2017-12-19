Узбекский автомойщик стал чемпионом мира по кикбоксингу
- Узбекистан, спорт
- 13:38, 19 декабря 2017
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CA-NEWS (UZ) - Кикбоксер из Узбекистана Шер Мамазулунов, представляющий команду Vityaz Fight, стал чемпионом мира по версии TNA, которая подразумевают использование только ударной техники ведения боя, заимствованной из таких видов единоборств, как карате, муай-тай и кикбоксинг, сообщает «Чемпионат».
Большую часть турнира спортсмен совмещал поединки и тренировки с работой на автомойке. Однако это не помешало спортсмену одержать победу над соперниками-профессионалами.
Ранее сообщалось, болельщики избили голландского кикбоксера Муртела Гронхарта на ринге после его победы.
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