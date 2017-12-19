В Алматы полиция ищет бомбу в одном из офисов

CA-NEWS (KZ) - Полиция ищет бомбу в одном из офисов в Алматы на пересечении улиц Толе би и Байтурсынова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Как сообщили в ДВД, службы и подразделения алматинской полиции, а также городских служб экстренного реагирования проводят проверочные мероприятия по поступившему анонимному звонку о якобы минировании одного из офисов, расположенных на пересечении улиц Толе би и Байтурсынова.

Параллельно оперативные службы полиции, а также спецслужбы проводят комплекс мероприятий по установлению личности звонившего, а также его задержанию. В связи с этим призываем граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и с понимаем отнестись к проводимым службами мерам безопасности.

Вместе с тем ДВД Алматы в очередной раз напоминает о том, что сообщение заведомо ложных сведений об акте терроризма является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность. Согласно стать 273 УК РК за данные противоправные действия предусмотрено до шести лет лишения свободы.



