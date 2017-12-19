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  19 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан ввел экологический платеж для машин из Кыргызстана
CA-NEWS (TJ) - Кыргызстанские водители 18 декабря пожаловались руководству Баткенской области КР за введение таджикской стороной экологического платежа на автодороге Баткен-Исфара, сообщает Служба новостей Центральной Азии.

По словам водителя Таштана Эгембердиева, начиная с 15 декабря плата за каждый автомобиль составляет от 500 до 2500 сомов.

«В день у нас максимум по три рейса. Если каждый раз платить по две тысячи сомов, в день набегает 6 тысяч сомов. Плата за проезд стоит сто сомов, нам ничего не остается. Мы прекратили работать, рейсов нет», - рассказывает он.

Водителей принял первый заместитель полномочного представителя правительства в Баткенской области Алишер Абдрахманов и рассказал о нововведениях с таджикской стороны.

По его словам, Таджикистан с 15 декабря ввел экологический платеж, соответствующее постановление было принято 29 ноября. Плата за въезд мотоцикла составляет 62 сомони (около 500 сомов), за легковой автомобиль 124 сомони (1000 сомов), микроавтобус –250 сомони (2000 сомов), грузовой автомобиль – 300 сомони или около 2400 сомов.

Абдрахманов пообещал провести переговоры с руководством Согдийской области Таджикистана по снижению тарифов экологического платежа для транспортных перевозок по маршруту Баткен-Исфара.

Через пункт пропуска «Кызыл-Бел» на границе Кыргызстана и Таджикистана ежесуточно проходят от 700 до 900 человек и до 80 автомобилей. Стоимость проезда от Баткена до Исфары составляет 100 сомов.

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Комментарии (4)
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Нет аватара
Robert.ganza
16:47, 19 декабря 2017
Акуели совсем уже
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Matisa
15:20, 19 декабря 2017
Ну КР тоже уже год взымает такие пошлины с таджиков, так что это ожидаемый ход
Нет аватара
Pravilnyi-KGZ
15:19, 19 декабря 2017
Цитата: 08072010 14:56, 19.12.2017
Читаеш СМИ все кому не лень опускает граждан КР, а наши чины перед ним чуть ли за--цу облизывает, каждый день через КР тысячи таджов проезжают на машине на авиа, введите симметричный какой нибудь налог, усильте границу проверяйте их, они через КР наркоту все попало везут и наши куда то смотрит обидно... очень... обидно...таджики конкретно опускает наших,вот сколько жерге-талцы переехали, не от хороший жизни, в КР таджики чувствует себя господами бога, нельзя их трогать,всякие права у них есть,скоро Биш станет вторым Душанбе... а ют особенно Баткенская область давно считается анклавом для таджиков... а --уу чины нардепы.... силовики... сколько нас будет иметь....
вроде у нас тоже есть сбор за экологию
Нет аватара
08072010
14:56, 19 декабря 2017
Читаеш СМИ все кому не лень опускает граждан КР, а наши чины перед ним чуть ли за--цу облизывает, каждый день через КР тысячи таджов проезжают на машине на авиа, введите симметричный какой нибудь налог, усильте границу проверяйте их, они через КР наркоту все попало везут и наши куда то смотрит обидно... очень... обидно...таджики конкретно опускает наших,вот сколько жерге-талцы переехали, не от хороший жизни, в КР таджики чувствует себя господами бога, нельзя их трогать,всякие права у них есть,скоро Биш станет вторым Душанбе... а ют особенно Баткенская область давно считается анклавом для таджиков... а --уу чины нардепы.... силовики... сколько нас будет иметь....
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