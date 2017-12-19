В Казахстане на трассе спасли граждан Узбекистана

- Полицейские спасли на трассе Самара-Шымкент около 50 граждан Узбекистана, сообщили узбекские СМИ со ссылкой пресс-службу ДВД Актюбинской области Казахстана.

«15 декабря на трассе Самара-Шымкент в близи поселка Иргиз сломался автобус, следовавший с Российской Федерации в Узбекистан. Поломка могла обернутся трагедией, столбик термометра в степи показывал ниже 23 градусов мороза с ветром», – говорится в сообщении.

По информации ДВД, в автобусе находились 48 граждан Узбекистана, ехавшие с заработков из России. Прибывшие на место казахстанские инспектора отделения административной полиции, оценив обстановку, вызвали спецтехнику ЧС, и рассадив пассажиров, отвезли их в пункт обогрева установленный на трассе.