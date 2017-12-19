Количество мигрантов в мире выросло почти на 50% с начала века

CA-NEWS (CA) - Количество международных мигрантов в мире с 2000-го года выросло на 49% и составляет сейчас 258 миллионов человек. Около 3,4% живущих на Земле людей являются мигрантами, то есть проживают не в тех странах, в которых родились. В 2000-м году их доля составляла 2,8%, говорится в отчете Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ).

При этом процент мигрантов, проживающих в странах с высоким доходом, за этот период вырос с 9,6% до 14%.

«Надежные данные и показатели имеют решающее значение для борьбы с неправильными представлениями о миграции и для информирования общественности о миграционной политике», - приводятся в докладе слова замгенсека ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминя.

В докладе отмечается, что 42% роста населения в Северной Америке с 2000 по 2015 год было обеспечено мигрантами. ​

Около 64% мигрантов, или 165 млн человек, проживают сейчас в странах с высоким уровнем доходов. Их доля растет: из 85 млн человек, ставшими мигрантами с 2000-го года, 64 миллиона (75%) переехали именно в такие страны.

В число международных мигрантов исследователи включили также 26 млн беженцев. В отчете отмечается, что 22 млн из них (84%) переселились в страны с низким и средним уровнем жизни.

По состоянию на 2017 год, две трети мигрантов проживали в двадцати странах, при этом половину миграционного потока приняли десять стран. Наибольшее количество мигрантов (49,8 млн, или 19% от общего числа в мире) проживает в Соединенных Штатах. Далее следуют Саудовская Аравия, Германия и Российская Федерация, в каждой из этих стран проживают около 12 млн мигрантов. Замыкает пятерку лидеров Великобритания, в которой проживают почти 9 млн мигрантов.

Наибольшее количество мигрантов выехали из Индии — за пределами страны проживают около 17 млн человек, родившихся в ней. На втором месте Мексика — 13 млн покинувших страну. В лидерах также перечислены Россия, Китай, Бангладеш, Сирия, Пакистан и Украина: количество выехавших из каждой из этих стран колеблется от 6 до 11 млн человек.