Правозащитники подготовили доклад о тюрьмах Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Туркменская Инициатива по Правам Человека и Ассоциация Независимых Юристов Туркменистана подготовили доклад о ситуации в туркменских тюрьмах.

За прошедший со времени публикации первого доклада (2000 г.) период времени в Туркменистане провели ряд законодательных инициатив, в том числе приняли Новую конституцию. В целях более эффективной имплементации международных норм права в стране был принят Национальный план действий по правам человека на 2016 – 2020 гг. С 2017 года в Туркменистане функционирует институт Омбудсмена. Все эти шаги могут создать впечатление некоторой демократизации режима, отмечается в сообщении.

К сожалению, изменения «де-юре» не привели к изменениям «де – факто» - Туркменистан остается одной из самых закрытых стран мира. Не сложно представить, насколько непрозрачны в такой стране места лишения свободы – являющиеся закрытыми учреждениями, доступ в которые строго ограничен, говорят провозащитники.

Индикатором критичности сложившейся ситуации вокруг тюрем стал выход Международного Комитета Красного Креста (МККК) из процесса переговоров с руководством Туркменистана ввиду их бесперспективности. По сути, МККК констатировал, что «Туркменистан отвергает принципы и основы гуманитарной деятельности Красного Креста, и был вынужден покинуть переговоры, в том числе и о судьбах, пропавших в тюрьмах».

Согласно данным за 2017 года Международного центра тюремных исследований (ICPS) Туркменистан занимает 4 место в списке стран по количеству заключённых – после Сейшельских островов, США и Сальвадора. На конец сентября 2017 года в тюрьмах Туркменистана содержится 30452 осужденных. В стране имеется 22 пенитенциарных учреждения, из которых 13 колоний (с различными режимами содержания), 6 - следственных изоляторов (СИЗО) и 3 лечебно-трудовых профилактория (ЛТП).

Официальные власти утверждают, что ситуация в тюрьмах контролируется Надзорной комиссией УИН МВД Туркменистана, которая регулярно посещает учреждения ПС и наблюдает за условиями содержания заключенных. Правительство, в частности, утверждает, что за полтора года (с начала 2015 и 6 месяцев 2016 гг) Комиссия осуществила 9 посещений и рассмотрела 23 письменных обращения осужденных.

По сути, в настоящее время в стране нет независимого и эффективного национального механизма мониторинга ПС.

В докладе приводятся статистические данные, ситуация в пенитенциарных учреждениях страны, а также факты пыток и жестокого обращения, в результате которых заключенные погибали или получали тяжелые увечья.