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  19 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане частным детским садам государство возместит 50% электричества и газа

CA-NEWS (UZ) - Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 18 декабря предусмотрена компенсация 50% стоимости потребленных услуг электроснабжения и газоснабжения частным детским садам, сообщают местные СМИ.

Согласно документу, данное решение будет действительно до 1 января 2023 года и распространяться на негосударственные дошкольные образовательные учреждения, расположенные в центрах, районах и городах Каракалпакстана, а также всех областей Узбекистана.

Отметим, остальные 50% стоимости электроэнергии и газа негосударственные дошкольные образовательные учреждения покрывают за свой счет.

Данная льгота не действует в Ташкенте. Выплата компенсаций осуществляется в течение 12-ти месяцев. Потребление электроэнергии и природного газа сверх нормативов, а также пени и штрафы не компенсируются.


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