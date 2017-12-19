В Узбекистане ГУВД начало публиковать фотографии пьяных водителей
- Узбекистан, происшествия
- 15:51, 19 декабря 2017
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- Обновлено: 17:23, 19 декабря 2017
CA-NEWS (UZ) - На официальном сайте ГУВД Ташкента теперь публикуются фотографии водителей, задержанных за управление автомобилей в нетрезвом состоянии.
Полный список нарушителей с фотографиями доступен по ссылке.
Сотрудники Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента в целях профилактики и дорожно-транспортных происшествий и выявления нарушений ПДД проводят рейды на дорогах.
Всего за один день 17 декабря было выявлено 3982 нарушения со стороны водителей. 27 человек управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает ведомство.
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