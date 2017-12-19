В Узбекистане ГУВД начало публиковать фотографии пьяных водителей

CA-NEWS (UZ) - На официальном сайте ГУВД Ташкента теперь публикуются фотографии водителей, задержанных за управление автомобилей в нетрезвом состоянии.

⇳

Полный список нарушителей с фотографиями доступен по ссылке.

Сотрудники Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента в целях профилактики и дорожно-транспортных происшествий и выявления нарушений ПДД проводят рейды на дорогах.

Всего за один день 17 декабря было выявлено 3982 нарушения со стороны водителей. 27 человек управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает ведомство.