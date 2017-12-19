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  19 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане ГУВД начало публиковать фотографии пьяных водителей

CA-NEWS (UZ) - На официальном сайте ГУВД Ташкента теперь публикуются фотографии водителей, задержанных за управление автомобилей в нетрезвом состоянии.

Полный список нарушителей с фотографиями доступен по ссылке.

Сотрудники Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента в целях профилактики и дорожно-транспортных происшествий и выявления нарушений ПДД проводят рейды на дорогах.

Всего за один день 17 декабря было выявлено 3982 нарушения со стороны водителей. 27 человек управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает ведомство.

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Комментарии (5)
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aslanbbv
17:37, 19 декабря 2017
Наши так не смогут, жаль
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KRgrajdanin
17:31, 19 декабря 2017
че там с малолеткой с джипом сделали? молчок? тишину поймали? откупился? гаисос продался?
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Lawyer_Bishkek
17:29, 19 декабря 2017
Цитата: Coalitioner 16:57, 19.12.2017
Срочно применить и в КР!
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KRgrajdanin
17:28, 19 декабря 2017
у наших кишка тонка
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Coalitioner
16:57, 19 декабря 2017
Срочно применить и в КР!
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