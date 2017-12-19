Эмомали Рахмон ознакомился с достижениями отечественной промышленности

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе Рустам Эмомали посетили сегодня в столичном районе Сино выставку промышленных товаров Душанбе-2017.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на выставке свою продукцию представили более 50 отечественных компаний. В основном была представлена импортозамещающая продукция с экспортной ориентацией – текстильные изделия, продукты питания, изделия из кожи, стройматериалы, алюминий, пластика, одежда, обувь, ювелирные изделия и другое.

Начиная с 2015 года до сегодняшнего дня, в Таджикистане создано свыше 820 производственных предприятий в различных сферах промышленности, где создано 20 тыс. новых постоянных рабочих мест. В указанный период налажено производство 70 наименований промышленной продукции, которая ранее импортировалась из-за рубежа.

Президент Эмомали Рахмон напомнил участникам выставки, что целью правительства республики, прежде всего, является превращение страны из аграрно-промышленной в индустриально-аграрную республику.

Также было отмечено, что за последние годы Таджикистан превратился из страны импортера, в страну экспортера цемента благодаря созданию новых предприятий по производству данной продукции.

Таким образом, в текущем году в республике произведено 2,8 млн. тонн цемента, около 945 тыс. тонн этой продукции экспортировано в Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан

Эмомали Рахмон поручил ответственным лицам в следующем году довести производство цемента до 3 млн. тонн. Были отмечены достижения страны в легкой и пищевой промышленности.

Таджикские сухофрукты экспортируются в 10 развитых стран мира, в Европу, Россию, и Казахстан. Президент отметил необходимость создания новых совместных предприятий с привлечением иностранных инвестиций.