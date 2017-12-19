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  19 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Спецслужбы предотвратили теракты в странах Центральной Азии, - глава ФСБ России

CA-NEWS (TM) - Спецслужбы стран СНГ предотвратили теракты в России и странах Центральной Азии, а также нападения на посольства стран Содружества, сообщил во вторник директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-участников СНГ.

«Предотвращен ряд террористических актов в России и странах Центральной Азии, нейтрализованы угрозы нападений боевиков на дипломатические представительства наших государств за рубежом», - цитирует РИА Новости слова Бортникова.

Международные террористы, потерпев поражение в Сирии и Ираке, перегруппировываются и направляются за пределы Ближнего Востока, сообщил Бортников

«Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, где уже имеются позиции так называемого «Исламского государства» и откуда боевики имеют возможность просачиваться на территорию стран СНГ», - сказал Бортников.

По словам главы ФСБ, боевики меняют тактику: главари группировок призывают своих сторонников переходить к «автономному джихаду».

Бортников добавил, что органы безопасности стран СНГ перекрыли одиннадцать каналов переброски рекрутов, которые собирались участвовать в боевых действиях на стороне террористов в Сирии.

Спецслужбы также предотвратили нападения на дипломатические представительства входящих в организацию государств.

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