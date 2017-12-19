Дети-спортсмены из Монголии, попавшие в ДТП в Бурятии, отправятся домой в среду

- Дети из Монголии, которые попали в ДТП в Бурятии, возвращаясь с соревнований, отправятся домой утром в среду, сообщили ТАСС во вторник в Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии.

"Дети сейчас находятся в Гусиноозерске, они заночуют в гостинице. Завтра на автобусе, который предоставит администрация Селенгинского района, их отправят в Кяхту. Оттуда их должен забрать автобус, направленный из Монголии", - сказал собеседник агентства.

Автобус, попавший в ДТП на трассе в Бурятии, вез 12 детей-спортсменов, воспитанников Улан-Баторской школы бокса. "Они принимали участие в соревнованиях памяти Станислава Копылова", - уточнили в Минспорта Бурятии. Серьезных травм у детей нет, в госпитализации они не нуждаются.

Генеральное консульство Монголии в Улан-Удэ поможет в организации транспорта для возвращения на родину детской команды боксеров, сообщил ТАСС представитель консульства.

"Наша задача - своевременно сообщать о текущей ситуации, о состоянии детей их родным. Также мы будем помогать с организацией автобуса, чтобы дети смогли добраться домой - автобус, в котором они ехали сейчас, передвигаться не может", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, микроавтобус, в котором ехала детская команда боксеров из Монголии после соревнований в Иркутской области, попал в ДТП в Бурятии. ДТП произошло примерно в 12:00 по местному времени на трассе А-340, в районе населенного пункта Жаргаланта - микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Причина аварии устанавливается.

В микроавтобусе находились 12 детей, которым не потребовалась госпитализация, водитель получил незначительные ушибы. Трое тренеров, сопровождавших детей, в госпитализации не нуждаются. Погиб мужчина, находившийся в легковом автомобиле Nissan.

Ранее сообщалось, что на трассе А-340 в Бурятии столкнулись микроавтобус, в котором ехали спортсмены из Монголии, и легковая иномарка. Пассажир иномарки скончался по дороге в медучреждение, а водители транспортных средств получили ушибы.