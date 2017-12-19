Полиция Алматы задержала мужчину за ложное сообщение о бомбе в офисе

CA-NEWS (KZ) - Мужчина, сообщивший ложную информацию о заминировании офиса, задержан. Об этом сообщили в ДВД Алматы, передает Tengrinews.kz.

"По результатам проведенных мероприятий в помещении одного из офисов, расположенных на пересечении проспекта Толе би и улицы Байтурсынова, информация о его заминировании не подтвердилась", - сообщили в пресс-службе ДВД.

"Представители оперативных подразделений в кратчайшее время вычислили анонима и задержали его. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан гражданин 1995 года рождения, уроженец ЮКО, безработный, который совершил вышеуказанное преступление из хулиганских побуждений.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного статьей 273 УК РК, проводится досудебное расследование", - отметили в полиции.

Вместе с тем, ДВД города Алматы в очередной раз напоминает о том, что сообщение заведомо ложного сведения об акте терроризма является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность. Напомним ранее сообщалось о том, что в районе улиц Толе би - Байтурсынова полиция проверяет сообщение о якобы, заложенном взрывном устройстве.



