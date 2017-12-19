Свыше двух тысяч краснокнижных антилоп мигрировали из Монголии в Забайкалье

- Более 2,1 тыс. монгольских антилоп-дзеренов, занесенных в России в Красную книгу, мигрировали из Монголии в Забайкалье. В Россию животных могли привлечь хорошие кормовые условия зимних пастбищ, сообщила в понедельник журналистам сотрудник Сохондинского заповедника Наталья Смолянская.

"Сотрудники заповедника провели вблизи сел Михаило-Павловск и Турген учеты стад дзеренов, мигрировавших из Монголии. Визуально зафиксировано не менее 2,1 тыс. особей - разнополых и разновозрастных. Основная масса дзеренов численностью не менее 1,7 тыс. особей сосредоточилась в долине реки Зубкоша, остальные антилопы держатся вблизи границы с Монголией", - цитирует его слова ТАСС.

По ее словам, прямо на окраине села Турген всего лишь в полукилометре от жилых домов можно наблюдать около сотни спокойно пасущихся дзеренов. "Если раньше основной причиной миграции (антилоп - ред.) были суровые многоснежные зимы, то теперь, возможно, дзерены стали регулярно заходить в Россию из-за относительно хороших кормовых условий зимних пастбищ и регулярных мер по охране редких видов животных", - сказала собеседница агентства.

Популяция монгольских антилоп-дзеренов, обитавших в Забайкалье до начала ХХ века, вновь закрепилась на российской территории весной 2013 года. Животные тогда перекочевали из Монголии в Россию в поисках новых кормовых угодий. По оценкам специалистов Сохондинского заповедника, "дзерены осваивают прежние ареалы своего обитания, описанные еще в 1772 году известным ученым и путешественником Петром Палласом". Ежегодно на зимовку в край заходит до 70 тыс. антилоп-мигрантов.

В 2010 году Даурские степи вошли в проект Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Минприроды РФ по повышению защищенности степных экосистем России на особо охраняемых природных территориях. В 2011 году в Забайкальском крае создан природный заказник "Долина дзеренов" площадью более 200 тыс. гектаров для сохранения редких степных антилоп.