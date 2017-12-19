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  19 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Facebook ограничил доступ к семи постам по запросу правительства Казахстана
CA-NEWS (KZ) - Facebook опубликовала глобальный отчёт о правительственных запросах за первое полугодие 2017 года.

Статистика по Казахстану говорит о том, что за полгода правительство РК направило в Facebook 7 запросов на сохранение информации о пользователях и аккаунтах. Компания ответила, что примет меры для сохранения записей в связи с официальными уголовными расследованиями в течение 90 дней до получения формального судебного процесса.

Кроме того, по запросу казахстанской стороны Facebook ограничил доступ к семи материалам.

"Мы ограничили доступ к контенту по запросу Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ при МИК за якобы нарушение местных законов, связанных с терроризмом", – говорится в отчёте Facebook.

В целом количество ограничений на контент, нарушающий местное законодательство, увеличилось на 304% по сравнению со второй половиной 2016 года, отметили в компании, сообщает Informburo.kz.

"Этот рост был в основном обусловлен просьбой мексиканских правоохранительных органов об удалении экземпляров видеоролика, изображающего школьную съёмку в Монтеррее в январе. Мы ограничили доступ в Мексике к 20506 экземплярам видео в первой половине 2017 года", – отметил заместитель генерального юрисконсульта Facebook Крис Сондерби.

В отчёт за первое полугодие 2017 года помимо информации об учётных записях, ограничениях по контенту и интернет-сбоях, Facebook представил данные о нарушении авторских прав, подделке товарных знаков и нарушении прав интеллектуальной собственности.

Компания отметила, что не предоставляет властям прямой доступ к пользовательской информации и тщательно рассматривает каждый запрос для защиты информации пользователей.

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