Таджикистан и Россия должны быть готовы дать отпор к изгнанным из Сирии террористам

- Таджикистан, политика
- 17:46, 19 декабря 2017
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“Недавно группировка Вооруженных сил России совместно с сирийской армией завершила разгром наиболее боеспособных сил “Исламского государства” на Ближнем Востоке. Наши солдаты и офицеры возвращаются домой. Вместе с тем, говорить о завершении борьбы с международной террористической угрозой рано. Боевики, получив отпор в Сирии, наращивают присутствие в Афганистане. Это подготовленный, хорошо оснащенный и мотивированный противник, которого нельзя недооценивать”, — сказал Лапин.
Россия передает союзной армии Таджикистана проверенные образцы техники и вооружения, которые позволят усилить ее потенциал и повысить боевые возможности. Немаловажное значение играют надежность этой техники, простота в эксплуатации, высокий уровень ремонтопригодности и способность решать задачи в условиях горной местности.
“Перед нами стоит общая задача по защите наших рубежей, обеспечению коллективной безопасности в регионе — убежден, мы ее выполним”, — добавил он.
По данным министерства обороны РФ, сегодня, в Душанбе состоялась торжественная церемония передачи Минобороны Таджикистана российской продукции военного назначения, поставленной в рамках оказания безвозмездной помощи.
Речь идет о стрелковом, артиллерийском, бронетанковом вооружении, вертолетной технике, средствах связи и противовоздушной обороны, тыловом имуществе, медицинском и топографическом оборудовании.
Поставка продукции военного назначения осуществлена в рамках выполнения программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана, подписанной президентами двух государств.
Российская сторона рассматривает деятельность в этой области в качестве ключевого инструмента повышения боеспособности своего союзника по ОДКБ, а также конкретного вклада в укрепление таджикско-афганской границы.
Поставленное вооружение и имущество значительно укрепит оборонный потенциал армии Таджикистана и позволит расширить её возможности по борьбе с террористической угрозой, отмечается в сообщении российского оборонного ведомства.