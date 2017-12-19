Таджикистан и Россия должны быть готовы дать отпор к изгнанным из Сирии террористам

- Вооруженные силы России и Таджикистана должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе к негативному сценарию, в Центральной Азии после разгрома “Исламского государства” в Сирии, заявил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин на церемонии передачи военной техники в Душанбе, сообщает РИА Новости.

“Недавно группировка Вооруженных сил России совместно с сирийской армией завершила разгром наиболее боеспособных сил “Исламского государства” на Ближнем Востоке. Наши солдаты и офицеры возвращаются домой. Вместе с тем, говорить о завершении борьбы с международной террористической угрозой рано. Боевики, получив отпор в Сирии, наращивают присутствие в Афганистане. Это подготовленный, хорошо оснащенный и мотивированный противник, которого нельзя недооценивать”, — сказал Лапин.

Россия передает союзной армии Таджикистана проверенные образцы техники и вооружения, которые позволят усилить ее потенциал и повысить боевые возможности. Немаловажное значение играют надежность этой техники, простота в эксплуатации, высокий уровень ремонтопригодности и способность решать задачи в условиях горной местности.

“Перед нами стоит общая задача по защите наших рубежей, обеспечению коллективной безопасности в регионе — убежден, мы ее выполним”, — добавил он.

По данным министерства обороны РФ, сегодня, в Душанбе состоялась торжественная церемония передачи Минобороны Таджикистана российской продукции военного назначения, поставленной в рамках оказания безвозмездной помощи.

Речь идет о стрелковом, артиллерийском, бронетанковом вооружении, вертолетной технике, средствах связи и противовоздушной обороны, тыловом имуществе, медицинском и топографическом оборудовании.

Поставка продукции военного назначения осуществлена в рамках выполнения программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана, подписанной президентами двух государств.

Российская сторона рассматривает деятельность в этой области в качестве ключевого инструмента повышения боеспособности своего союзника по ОДКБ, а также конкретного вклада в укрепление таджикско-афганской границы.

Поставленное вооружение и имущество значительно укрепит оборонный потенциал армии Таджикистана и позволит расширить её возможности по борьбе с террористической угрозой, отмечается в сообщении российского оборонного ведомства.