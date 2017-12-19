РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
"Елки желаний" появились в ЦОНах Алматы и Астаны

CA-NEWS (KZ) - "Елки желаний" появились в ЦОНах Алматы и Астаны, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил председатель корпорации "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов. В этом году госкорпорация присоединилась к благотворительной новогодней акции.

"Не за горами Новый год - волшебная пора для каждого ребенка. Но, к сожалению, не у каждого есть дед Мороз, который исполнит его заветное желание. (...) Мы собрали желания шестидесяти детей от трех до 15 лет в Астане и Алматы и повесили их на праздничные елки. Любой из вас может стать волшебником и исполнить детскую мечту", - сообщил председатель госкорпорации Аблайхан Оспанов.

Как сообщил Оспанов, елки установлены в ЦОНе Астаны на проспекте Республики, 43 и ЦОНе Медеуского района Алматы, на улице Маркова, 44.

Директор департамента по связям с общественностью госкорпорации Мурат Жуманбай привел примеры писем, которые написали дети. "Например, четырехлетний Мухаммед не умеет писать сам, поэтому попросил об этом маму. Он очень любит сладости и мечтает о санках. А 14-летняя Эльвина хочет красивую кофточку и зимние сапоги. Благотворительная акция «Ёлка желаний» продлится до 27 декабря. До этого времени любой желающий может обратиться в один из двух ЦОНов и исполнить заветную мечту ребенка", - написал Жуманбай.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×