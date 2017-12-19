"Елки желаний" появились в ЦОНах Алматы и Астаны

CA-NEWS (KZ) - "Елки желаний" появились в ЦОНах Алматы и Астаны, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил председатель корпорации "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов. В этом году госкорпорация присоединилась к благотворительной новогодней акции.

"Не за горами Новый год - волшебная пора для каждого ребенка. Но, к сожалению, не у каждого есть дед Мороз, который исполнит его заветное желание. (...) Мы собрали желания шестидесяти детей от трех до 15 лет в Астане и Алматы и повесили их на праздничные елки. Любой из вас может стать волшебником и исполнить детскую мечту", - сообщил председатель госкорпорации Аблайхан Оспанов.

Как сообщил Оспанов, елки установлены в ЦОНе Астаны на проспекте Республики, 43 и ЦОНе Медеуского района Алматы, на улице Маркова, 44.

Директор департамента по связям с общественностью госкорпорации Мурат Жуманбай привел примеры писем, которые написали дети. "Например, четырехлетний Мухаммед не умеет писать сам, поэтому попросил об этом маму. Он очень любит сладости и мечтает о санках. А 14-летняя Эльвина хочет красивую кофточку и зимние сапоги. Благотворительная акция «Ёлка желаний» продлится до 27 декабря. До этого времени любой желающий может обратиться в один из двух ЦОНов и исполнить заветную мечту ребенка", - написал Жуманбай.



