Свитки китайского художника Ци Байши проданы за рекордные $144 млн

CA-NEWS (CA) - Коллекция свитков китайского художника и каллиграфа Ци Байши «Двенадцать ландшафтных пейзажей» была продала на аукционе Poly в Пекине за рекордные $144 млн, сообщает China Daily.

Коллекция свитков стала самой дорогой среди китайских произведений искусства в мире. Первоначальная цена лота составляла $68 млн.

Коллекция состояла из 12 работ пейзажной живописи, созданных Ци Байши периода с 1864 - 1957 гг.

Написанные в 1925 году, все картины из коллекции имеют длину 1,8 м и ширину 47 см. На каждой картине изображен природный пейзаж с элегантной палитрой и подписаны созданной живописцем эпиграммой с именной печатью Ци Байши.

Согласно газете China Daily, данная коллекция, в которой выражены тоска по дому и мечта о сельской идиллии, считается лучшими из работ Ци Байши за всю его жизнь. Художник преподнес их как подарок Чэнь Цзылиню, его другу и известному в то время врачу. Затем картины перешли к частным коллекционерам.

Ци Байши родился в 1864 году и умер в 1957-м. В 1953 году он стал первым председателем Союза китайских художников, а Министерство культуры КНР присвоило ему титул великого художника китайского народа. В 1956 году он стал лауреатом Международной премии мира.