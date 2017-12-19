Кыргызстан восстановил подачу электричества в населённый пункт Узбекистана
- Узбекистан, общество
- 18:02, 19 декабря 2017
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CA-NEWS (UZ) - По указанию главы Кыргызстана 18 декабря восстановлена линия подачи электроэнергии в населенный пункт «Ёшлик», расположенной на прилегающей к Касансайскому водохранилищу территории.
Граждане Узбекистана, жители махалли «Ёшлик», расположенной на прилегающей к Касансайскому водохранилищу территории, новый 2018 год встретят при ярком свете электричества и тепла, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
По личному указанию главы Кыргызстана 18 декабря 2017 года восстановлена линия подачи электроэнергии в населенный пункт.
Это стало возможным благодаря реализации договоренностей, достигнутых между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жеенбековым в ходе переговоров на высшем уровне 13-14 декабря 2017 года в Ташкенте.
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