В Ташкенте на студента Исламского университета, ударившего ножом сотрудника спецслужб, завели уголовное дело

- В Узбекистане в отношении 26-летнего студента 4 курса Ташкентского Исламского университета возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в нанесении ножевого ранения сотруднику Пограничных войск Службы национальной безопасности Узбекистана, сообщает centralasian.org

Как сообщил один из сотрудников правоохранительных органов Кибрайского района Ташкентской области, студент был задержан при попытке бегства из страны. «Студент был задержан 13 декабря, когда пытался незаконно пересечь границу Узбекистана, которая проходит через село «Зафаробод» в Кибрайском районе Ташкентской области. Он хотел перейти на территорию Казахстана. При задержании парень оказал активное сопротивление и ударил ножом сотрудника Пограничных войск СНБ. Прибывшая на место спецгруппа погранвойск задержала студента и доставила в больницу раненного пограничника», – сказал он.

По словам милиционера, студенту предъявлены тяжелые обвинения по трем статьям. Предварительное расследование все еще продолжается.

Как сообщил сотрудник отдела безопасности исламского университета, задержанный студент родом из Намангана и на протяжении четырех лет учебы в вузе ни разу не привлекался к дисциплинарной ответственности.

«В нашем вузе мы жестко контролируем поведение студентов. Мы никогда не замечали, чтобы этот студент придерживался экстремистских идей. Этот студент был отличником, который всегда демонстрировал свое уважение законам Узбекистана и руководству страны. Мы были в шоке, когда нам позвонил следователь и сообщил, что он ранил сотрудника спецслужб и пытался бежать из страны, чтобы примкнуть к боевикам», – сказал сотрудник вуза.

Сотрудник правоохранительных органов Кибрайского района говорит, что «​задержанный студент мастерски пользовался ножом и ранил пограничника ножом как опытный преступник». Нож, зарегистрированный в материалах следствия как «холодное оружие», по сообщениям СМИ, оказался самодельным кинжалом длиной 45 сантиметров.

По словам студентов, их однокурсник не совершал никаких экстремистских действий. «Его просто поймали, когда он поехал в Казахстан объездным путем. Там у него живет отец. Он постоянно ездил к нему в соседнюю республику», – рассказали они.