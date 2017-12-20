В Туркменистане снимают фильм по книге президента с привлечением госслужащих

- В столице северного региона Туркменистана Дашогузе снимают фильм по книге президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Как сообщают источники Азатлыка в регионе, к съемке художественной картины привлечены сотрудники местных бюджетных организаций.

Съемки кинофильма под названием "Туркменистан - сердце Великого Шелкового пути" продолжаются уже две недели и осуществляются в местах расположения ряда исторических памятников в Ашыкайдын пир, Конеургенч и районе Гороглы.

Вместе с тем, собеседники Азатлыка сообщают, что организаторы съемок и местные власти вынуждают сотрудников госучреждений Дашогуза принимать участие в работе съемочной группы. "Людям приходится целый день проводить на улице на холоде, иногда ездить за сотни километров, сооружая декорации и убирая территорию для съемок", - сообщил деятель культуры в Дашогузе.

По словам одного из преподавателей одной из школ района Губадаг только на съемки в Конеургенче привлекли сотрудников госучреждений из трех районов. "Установили около ста юрт и нарядили около 50 верблюдов. Сюда также привезли бюджетных работников из районов Болдумсаз, Губадаг, Сапармырат Туркменбаши и заставили делать всю черную работу, чистить снег, убирать территорию и устанавливать юрты", - рассказал собеседник.

По его словам, сотрудники, привлекаемые к работам по содействию съемочной группе, самостоятельно за свой счет добираются к месту съемок, а за отказ от участия предусмотрено наказание, вплоть до увольнения. Также есть такие, кто вместо себя нанимает и отправляет работника, стоимость услуг которого составляет 40 манатов в день (11.3 долларов США по курсу ЦБ Туркменистана), отмечает учитель.

Как рассказал один из актеров, лица, принимающие участие непосредственно в съемках кинофильма, должны покупать реквизит за свой счет. Презентация книги президента Гурбангулы Бердымухамедова "Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути" состоялась в октябре.

Только в 2017 году было издано 7 книг президента страны.