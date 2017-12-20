РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Туркменистане снимают фильм по книге президента с привлечением госслужащих
CA-NEWS (TM) - В столице северного региона Туркменистана Дашогузе снимают фильм по книге президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Как сообщают источники Азатлыка в регионе, к съемке художественной картины привлечены сотрудники местных бюджетных организаций.

Съемки кинофильма под названием "Туркменистан - сердце Великого Шелкового пути" продолжаются уже две недели и осуществляются в местах расположения ряда исторических памятников в Ашыкайдын пир, Конеургенч и районе Гороглы.

Вместе с тем, собеседники Азатлыка сообщают, что организаторы съемок и местные власти вынуждают сотрудников госучреждений Дашогуза принимать участие в работе съемочной группы. "Людям приходится целый день проводить на улице на холоде, иногда ездить за сотни километров, сооружая декорации и убирая территорию для съемок", - сообщил деятель культуры в Дашогузе.

По словам одного из преподавателей одной из школ района Губадаг только на съемки в Конеургенче привлекли сотрудников госучреждений из трех районов. "Установили около ста юрт и нарядили около 50 верблюдов. Сюда также привезли бюджетных работников из районов Болдумсаз, Губадаг, Сапармырат Туркменбаши и заставили делать всю черную работу, чистить снег, убирать территорию и устанавливать юрты", - рассказал собеседник.

По его словам, сотрудники, привлекаемые к работам по содействию съемочной группе, самостоятельно за свой счет добираются к месту съемок, а за отказ от участия предусмотрено наказание, вплоть до увольнения. Также есть такие, кто вместо себя нанимает и отправляет работника, стоимость услуг которого составляет 40 манатов в день (11.3 долларов США по курсу ЦБ Туркменистана), отмечает учитель.

Как рассказал один из актеров, лица, принимающие участие непосредственно в съемках кинофильма, должны покупать реквизит за свой счет. Презентация книги президента Гурбангулы Бердымухамедова "Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути" состоялась в октябре.

Только в 2017 году было издано 7 книг президента страны.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×