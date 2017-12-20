РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Дональд Трамп пригласил президента Узбекистана нанести визит в США

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник, 19 декабря, провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого руководители двух государств обсудили состояние и перспективы узбекско-американского сотрудничества.

В целях расширения двустороннего взаимодействия Трамп пригласил Мирзиёева посетить с официальным визитом США. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщает пресс-служба главы Узбекистана..

«Встречи лидеров двух стран в Эр-Рияде в мае и Нью-Йорке в сентябре способствовали заметной активизации отношений в области политики и безопасности, торговли, инвестиций, финансов, технологического и культурно-гуманитарного обмена», отмечается в сообщении.

Президент США выразил поддержку реализуемому в Узбекистане новому этапу демократических преобразований и экономических реформ, нацеленных на укрепление основ гражданского общества, обеспечение верховенства закона, либерализацию экономики и повышение благосостояния населения.

Особое внимание в ходе разговора было уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, мирного урегулирования ситуации в Афганистане, борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и радикализмом. Главы государств отметили важность широкой международной поддержки экономического восстановления Афганистана, в частности договоренностей по реализации конкретных проектов, достигнутых в ходе недавнего визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан.

«Президент США приветствовал открытую и конструктивную внешнюю политику и активные усилия Узбекистана по развитию отношений добрососедства и усилению кооперации со странами региона, способствующую укреплению мира и стабильности в Центральной Азии», — отмечается в сообщении.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×