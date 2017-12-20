Дональд Трамп пригласил президента Узбекистана нанести визит в США

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник, 19 декабря, провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого руководители двух государств обсудили состояние и перспективы узбекско-американского сотрудничества.

В целях расширения двустороннего взаимодействия Трамп пригласил Мирзиёева посетить с официальным визитом США. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщает пресс-служба главы Узбекистана..

«Встречи лидеров двух стран в Эр-Рияде в мае и Нью-Йорке в сентябре способствовали заметной активизации отношений в области политики и безопасности, торговли, инвестиций, финансов, технологического и культурно-гуманитарного обмена», отмечается в сообщении.

Президент США выразил поддержку реализуемому в Узбекистане новому этапу демократических преобразований и экономических реформ, нацеленных на укрепление основ гражданского общества, обеспечение верховенства закона, либерализацию экономики и повышение благосостояния населения.

Особое внимание в ходе разговора было уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, мирного урегулирования ситуации в Афганистане, борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и радикализмом. Главы государств отметили важность широкой международной поддержки экономического восстановления Афганистана, в частности договоренностей по реализации конкретных проектов, достигнутых в ходе недавнего визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан.

«Президент США приветствовал открытую и конструктивную внешнюю политику и активные усилия Узбекистана по развитию отношений добрососедства и усилению кооперации со странами региона, способствующую укреплению мира и стабильности в Центральной Азии», — отмечается в сообщении.