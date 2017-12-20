Узбекистан и Беларусь будут сотрудничать в борьбе с преступностью

- Узбекистан, общество
- 9:44, 20 декабря 2017
- Просмотров: 313
CA-NEWS (UZ) - Подписано Соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом Беларуси и Генеральной прокуратурой Узбекистана, предусматривающее эффективное взаимодействие в борьбе с преступностью.
19 декабря Генеральный прокурор Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев принял делегацию во главе с председателем Следственного комитета Республики Беларусь Иваном Носкевичем.
Стороны обменялись мнениями и опытом деятельности компетентных органов по расследованию преступлений и внедрению информационно-коммуникационных технологий в этот процесс, сообщили узбекские СМИ.
И.Носкевич в ходе беседы одчеркнул важность и значение данной встречи в дальнейшем развитии сотрудничества в правовой сфере.
По итогам встречи подписано Соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом Республики Беларусь и Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан, предусматривающее эффективное взаимодействие в борьбе с преступностью, особенно в её организованной и транснациональной формах, а также по другим направлениям.