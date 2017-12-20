Умер первооткрыватель крупнейших месторождений нефти Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Известный казахстанский нефтяник и геологоразведчик Зейнулла Булекбаев скончался в возрасте 85 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила родственница профессора Зулейха Марданова, пишет Tengrinews.kz.

"Давно замечено астрологами, что большинство смертей приходится на пиковые точки Луны: Полнолуние и Новолуние. И вчера на Новолуние в возрасте 85 лет умер мой Нағашы - профессор Зейнулла Булекбаев - гордость нашей семьи и всех нефтяников! Почетный геолог СССР, первооткрыватель 5 крупнейших месторождений нефти, отличник института Губкина, ученик академика Сатпаева и Аврова, почетный гражданин Актобе! Он был легендарным геологоразведчиком, о котором на западе Казаxстана говорили: Булекбаев приложит свое большое уxо к земле и точно знает, есть ли там нефть, на какой глубине, сколько ее и какого качества!

Помню, когда он приезжал в Павлодар, то любил бродить на том берегу Иртыша, ощупывая деревья, пробуя на вкус землю и воду, принюхиваясь... Это выглядело странно! И говорил: глубоковато, дороговато, но нефть есть, хорошая... На будущее! До последнего консультировал нефтяников со всего постсоветского пространства! Наш красивый, скромный, аристократичный, немного рассеянный, вечно занятый, всегда начинающий разговор издалека, такой умный, увлеченный и непрактичный, любимый дядя! Успокаивает одно - он ушел легко и быстро (все-таки новолуние в огненном Стрельце!)... Но все равно я плачу... Покойся с миром, Нағашы!", - написала она.

Зейнулла Булекбаев родился 16 июня 1932 года в поселке Доссор Макатского района Атырауской (тогда Гурьевской) области. После окончания Московского нефтяного института им. И.М. Губкина в 1955 году начал свою трудовую деятельность на нефтепромыслах Южной Эмбы техником по исследованию скважин.

В 1962 году стал главным геологом нефтеразведочной экспедиции треста "Актюбнефтеразведка". Булекбаев участвовал в составлении карты перспектив нефтегазоносности Прикаспийской впадины и карты "Прогноз нефтегазоносности Казахстана". Он соавтор справочника "Нефтяные и газовые месторождения Казахстана". Является первооткрывателем нефтяных месторождений Жанажол и Алибекмола, а также всех других месторождений, которые открыты в Актюбинской области.

Был неоднократно отмечен правительственными наградами. Теги: Facebook, Актобе, Нефть, Утраты Другие новости рубрики "Новости Казахстана" : Новые объекты открыты в Бурлинском районе ЗКО "Елки желаний" появились в ЦОНах Алматы и Астаны Ермахан Ибраимов провел мастер-класс для воспитанников нового спортивного комплекса в ЗКО Полиция Алматы задержала мужчину за ложное сообщение о бомбе в офисе Очередной бесплатный каток заработал в Алматы



