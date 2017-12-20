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  20 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана освободил медиков и учащихся от сдачи металлолома

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан избавился ещё от одного пережитка советского прошлого - сбора и сдачи металлолома школьниками.

Президент Узбекистана 18 декабря подписал постановление «О мерах по заготовке металлолома, производству и потреблению проката черных металлов на 2018 год».

Согласно документу, с 1 января 2018 года органам государственной власти запрещается установление для образовательных и медицинских учреждений заданий на заготовку и сдачу лома, отходов черных металлов.

Кроме того, постановление предусматривает физически и морально устаревшее оборудование и металлоконструкции, списываемые предприятиями в ходе банкротства, ликвидации, обязательной сдаче в АО «Узметкомбинат» в качестве лома и отходов.

Также объемы металлургического сырья, ввозимые в республику хозяйствующими субъектами для производства проката черных металлов, освобождаются до 1 января 2019 года от уплаты таможенных платежей.
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