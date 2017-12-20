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  20 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Канада и США 16 января организуют в Ванкувере встречу по КНДР

CA-NEWS (CA) - Канада и США организуют 16 января в Ванкувере министерскую встречу по обсуждению ситуации вокруг КНДР с участием стран региона, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы обсудили министерскую встречу в следующем месяце в Ванкувере. Мы продолжаем искать пути по продвижению кампании по оказанию давления против КНДР, чтобы послать единый сигнал от международного сообщества, что мы не признаем их в качестве ядерного государства", — сказал он.

Тиллерсон отметил, что во встрече 16 января в Ванкувере примут участие страны региона, "включая Южную Корею, Японию, Индию". Он рассказал, что в ходе встречи будет обсуждаться "то, как мы улучшаем эффективность" имеющегося давления на КНДР, и "дальнейших дипломатических мер", сообщает РИА Новости.

"И как мы готовимся к перспективам переговоров. Я думаю, что важно всем напомнить причину того, почему существует эта кампания по оказанию давления и причинам того, почему СБ ООН одобрил две очень жесткие резолюции — это проведение переговоров. Кампания по оказанию давления направлена на проведение переговоров", — добавил госсекретарь США.

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