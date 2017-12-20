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  20 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Студенты Узбекистана получили скидки на 50% на ж/д билеты в период каникул
CA-NEWS (UZ) - Компания «Узбекистон темир йуллари» объявила о скидках на билеты студентам в период зимних каникул. Акция продлится с 28 декабря по 10 января, сообщили в пресс-службе железнодорожной компании.

Скидки студентам предоставлены по указу президента «О ежегодных зимних каникулах учащихся и студентов Республики Узбекистан». Согласно документу, учащимся средне-специальных и высших учебных заведений предоставляются льготы в виде 50% скидки на внутригосударственное железнодорожное сообщение. Каникулы объявлены с 28 декабря по 10 января.

В компании уточнили, что льготы не распространяются на покупку билетов высокоскоростного поезда Afrosiyob.

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