В отношении 13 поставщиков угля в Южном Казахстане начато расследование

- В Южно-Казахстанской области расследуют сферу оптовой и розничной торговли угля. Об этом пишет Go13.kz, сообщает BNews.kz.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) Министерства национальной экономики РК по Южно-Казахстанской области проводится расследование в отношении 13 субъектов рынка, занимающихся оптовой и розничной торговлей угля. Проверки проходят по признакам антиконкурентного соглашения согласно ст. 169 Предпринимательского кодекса РК – «Установление или поддержание цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок)».

Расследование начато с 16 октября по поручению Министерства национальной экономики. Вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на заседании Правительства заявил, что существующая ценовая политика крупных угледобывающих компаний связана с реализацией ее по сложной схеме через различных трейдеров.

«В результате этой вертикальной схемы реализации угля «карьер – оптовый поставщик – розничный потребитель» нарушена система. Возникают различные горизонтальные схемы перепродажи угля через непродуктивных посредников. Если в разрезе сейчас цена на уголь составляет около 5000 тенге с НДС, то в Астане цена 11 500 тенге, я говорю о шубаркульском угле, самом популярном на рынке Астаны. В этой связи мы вчера открыли расследование в 13 регионах страны за исключением Западного Казахстана, где потребление угля мизерное ввиду стопроцентной газификации», – говорил Жумангарин.