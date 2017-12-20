Массовое избиение китайских работниц из-за невыполненного плана продаж попало на видео

- В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники китайской косметической компании бьют друг друга по лицу за то, что не смогли выполнить годовой план по продажам. На это обратило внимание издание The Sun.

Издание утверждает, что работницы компании Nanchang Jinhuayuan Meiye наказывают друг друга в попытке сохранить рабочее место. Процедура проходит во время торжественного вечера, приуроченного к концу года. На глазах у сотен коллег женщины, стоявшие на коленях, наносили удары до тех пор, пока руководитель не разрешил им остановиться, сообщает Lenta.ru.

Сотрудник компании утверждал, что подобная процедура способствует поднятию боевого духа.