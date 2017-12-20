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  20 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Массовое избиение китайских работниц из-за невыполненного плана продаж попало на видео
CA-NEWS (CA) - В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники китайской косметической компании бьют друг друга по лицу за то, что не смогли выполнить годовой план по продажам. На это обратило внимание издание The Sun.

Издание утверждает, что работницы компании Nanchang Jinhuayuan Meiye наказывают друг друга в попытке сохранить рабочее место. Процедура проходит во время торжественного вечера, приуроченного к концу года. На глазах у сотен коллег женщины, стоявшие на коленях, наносили удары до тех пор, пока руководитель не разрешил им остановиться, сообщает Lenta.ru.

Сотрудник компании утверждал, что подобная процедура способствует поднятию боевого духа.

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Комментарии (5)
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zkobrovich
11:54, 20 декабря 2017
Намбы в ЖК КР и ПКР такие процедуры не помешали бы, за плохую работу конечно, тогда они каждый день в синяках ходили или вечно...
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tusha
11:02, 20 декабря 2017
во все госорганы и вЖК КР.
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pinkerton02
10:58, 20 декабря 2017
Охренеть о времена о нравы
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banko.v
10:49, 20 декабря 2017
......подобная процедура способствует поднятию боевого духа....



Как раз в Гор кенеш процедура не помешала бы!
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Anarku1ova
10:40, 20 декабря 2017
Они шизнутые все
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