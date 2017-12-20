Семья главы СНБ Узбекистана Рустама Иноятова владеет недвижимостью и компаниями по всему миру - OSI

CA-NEWS (UZ) - Рустам Иноятов использовал свою должность главы Национальной Службы безопасности Узбекистана для приобретения недвижимости и создания бизнес-империи с сетью компаний по всему миру, сообщает Open Source Investigations (ОSI).

Семья Рустама Иноятова владеет роскошной виллой в Вене. Собственность была куплена венской компанией Benif Handels, основанной Шарифом Иноятовым и Бахтиером Иргашевым. После того, как фирма был ликвидирована в 2011 году, семья Иноятова продала роскошное поместье за ​​2,5 миллиона евро.

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23 ноября 2005 года в Австрии была зарегистрирована компания Benif Handels GmbH. Компания была создана тремя узбекскими гражданами: Шарифом Иноятовым, Бахтиером Иргашевым и Шавкатом Мингалиевым.

43-летний Шариф Рустамович Иноятов является сыном Рустама Иноятова, руководителя Службы национальной безопасности Узбекистана (СНБ). Бахтиёр Иргашев (род. 1959) - шурин Рустама Иноятова: Иргашев женат на младшей сестре Иноятова. Шавкат Мингалиев - давний друг и деловой партнер Шарифа Иноятова.

Вместе с родственниками Рустаму Иноятову принадлежало 80% акций компании (по 40% у каждого). Управляющим директором была Фарида Мингалиева, жена Шавката Мингалиева.

Особняк семьи Иноятовых в 2,5 миллиона евро

Офисы Benif Handels GmbH были на Sieveringer Strasse в Вене. Адрес, на который зарегистрирован офис компании - Bergzeile 3, 1170 Vienna, роскошный особняк, принадлежащий родственникам Иноятова. После того, как в 2011 году компания была ликвидирована, Шариф Иноятов и Бахтиёр Иргашев продали недвижимость за 2,5 миллиона евро.

Особняк расположен в одном из самых элитных жилых районов в Вене, в западной части района Херналс, в нескольких минутах ходьбы от Венского леса.

Мраморные колонны, золотые украшения, крытый бассейн, фантастические виды, отмечается в сообщении ОSI.

Это дом, площадью 600 кв.метров из 9 комнат и 2 этажей. Фасад отделан мраморными колоннами, лестница выполнена из итальянского мрамора, а пол гостиной украшен золотом. На втором этаже открывается панорамный вид на Вену.

Особняк располагает роскошно оформленным крытым спа-центром с большим бассейном, сауной и джакузи. В собственности есть большой частный сад и прилегающий гараж.

Рустам Иноятов является фактическим владельцем компании Benif. Во время миссии Международных сил содействия безопасности (ИСАФ), генеральный директор Benif, шурин Иноятова Бахтиёр Иргашев, монополизировал экспорт нефти, газа и строительных материалов в Афганистан. Benif также является крупным подрядчиком по строительству и изготовителем пластиковых карт.

Но, как и любой другой олигарх, Рустам Иноятов вкладывал значительные средства за границу. OSI теперь имеет доказательства того, что семья Иноятов владеет недвижимостью и компаниями по всему миру. Особняк в 2,5 миллиона евро в Вене и Benif Handels являются лишь первыми примерами этого.

Справка:

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