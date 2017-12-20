МИД Украины: резолюция Генассамблеи ООН положит начало освобождению Крыма

CA-NEWS (CA) - В украинском МИД с воодушевлением встретили новость о принятии ГА ООН резолюции по ситуации в области прав человека в Крыму. В Киеве назвали поддержку позиции Украины четким сигналом международного сообщества Москве, а также выразили надежду на скорую «деоккупацию» Крыма и Севастополя.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало принятие Генеральной Ассамблеей Организации объединенных наций резолюции по ситуации в области прав человека в Крыму. В украинском внешнеполитическом ведомстве уверены, что поддержка позиции Киева говорит о том, что вопрос о принадлежности Крыма не закрыт. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД Украины заявлении.

В сообщении ведомства также говорится о том, что этим шагом международное сообщество продемонстрировало России четкий сигнал.

«Мир внимательно наблюдает за действиями оккупанта, а следовательно виновные в преследованиях и нарушениях прав крымчан обязательно понесут ответственность. Государство-агрессор должно прекратить произвол на временно оккупированной территории и обеспечить соблюдение международного права», - заявили в МИД Украины.

В Киеве также считают, что принятие резолюции ГА ООН стало основой для «деоккупации» потерянных Украиной территорий.

«Следующим шагом должна стать деоккупация полуострова. Основа сегодня уже заложена», — заявили в министерстве.

Как сообщалось ранее, Генеральная ассамблея всемирной организации приняла резолюцию, осуждающую «временную оккупацию Россией части территории Украины». В резолюции говорится, что российские власти незаконно установили свои юрисдикции в Крыму и Севастополе, сама Россия названа «оккупирующей державой». В поддержку документа проголосовали 70 стран, против – 26, 76 государств воздержались.

После принятия Генассамблеей предложенной украинской делегацией резолюции министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил об усилении давления на Россию.

«Резолюция по Крыму одна из самых тяжелых. Давление на Россию усилено. Мы благодарны вам за сильную позицию и поддержку, друзья», — говорится в опубликованном в Twitter сообщении министра.