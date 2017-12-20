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  20 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Новейший британский авианосец стоимостью £3 млрд дал течь

CA-NEWS (CA) - Новейший британский авианосец «Королева Елизавета» спустя две недели после торжественного спуска на воду отправлен в ремонт. Корабль дал течь, передает РБК.

Как сообщает Би-би-си, после двух недель плавания авианосец, который должен стать флагманом британского флота, начал набирать 200 л воды каждый час. Проверка показала, что причиной послужила недоработка, допущенная при обшивке корабля. Помимо этого испытания выявили проблему с одним из винтов.

Представитель военно-морского флота Великобритании подтвердил, что корабль отправлен на ремонт. По его словам, неполадки легкоустранимы и «Королева Елизавета» вернется в строй в начале следующего года.

Как указывает издание, в военном ведомстве обеспокоены тем, что корабль стоимостью £3,1 млрд так быстро вышел из строя. При этом недовольство вызвало именно то, что на авианосце было выявлено сразу несколько неполадок.

Корабль, названный в честь королевы Елизаветы I, является частью масштабной программы по модернизации британского флота. В соответствии с контрактом с американской Lockheed Martin на авианосце должны базироваться истребители F-35, обслуживающий персонал и экипажи которых уже проходят подготовку в Соединенных Штатах.

На прошлой неделе с проблемами столкнулись и американские ВМС. Новейший эсминец Michael Monssoor был отправлен в док из-за проблем с электрикой. Кораблестроители при этом также заверили, что ремонт будет непродолжительным и корабль вернется в строй в начале следующего года.

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