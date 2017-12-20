Спикер Жогорку Кенеша Кыргызстана с официальным визитом прибыл в Узбекистан
- Узбекистан, политика
- 12:08, 20 декабря 2017
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CA-NEWS (UZ) - Парламентская делегация Кыргызстана во главе с Торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым 20 декабря 2017 года прибыла с официальным визитом в Узбекистан.
Делегация Кыргызстана прибыла в Самарканд. Делегация Жогорку Кенеша Кыргызской Республики встретили представители местных органов власти Самарканда, сообщили в МИД РУз.
Джумабеков примет участие в церемонии возложения цветов к могиле первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.
В рамках визита планируется ряд встреч, в частности с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Председателями Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым и Нурдинжоном Исмаиловым.
Делегация посетит постоянную экспозицию «Чынгыз Айтматов и Узбекистан».
Отметим, данный визит проходит по приглашению Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматиллы Юлдашева.
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