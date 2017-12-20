Спикер Жогорку Кенеша Кыргызстана с официальным визитом прибыл в Узбекистан

- Парламентская делегация Кыргызстана во главе с Торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым 20 декабря 2017 года прибыла с официальным визитом в Узбекистан.

Делегация Кыргызстана прибыла в Самарканд. Делегация Жогорку Кенеша Кыргызской Республики встретили представители местных органов власти Самарканда, сообщили в МИД РУз.

Джумабеков примет участие в церемонии возложения цветов к могиле первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.

В рамках визита планируется ряд встреч, в частности с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Председателями Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым и Нурдинжоном Исмаиловым.

Делегация посетит постоянную экспозицию «Чынгыз Айтматов и Узбекистан».

Отметим, данный визит проходит по приглашению Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматиллы Юлдашева.