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  20 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Спикер Жогорку Кенеша Кыргызстана с официальным визитом прибыл в Узбекистан
CA-NEWS (UZ) - Парламентская делегация Кыргызстана во главе с Торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым 20 декабря 2017 года прибыла с официальным визитом в Узбекистан.

Делегация Кыргызстана прибыла в Самарканд. Делегация Жогорку Кенеша Кыргызской Республики встретили представители местных органов власти Самарканда, сообщили в МИД РУз.

Джумабеков примет участие в церемонии возложения цветов к могиле первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.

В рамках визита планируется ряд встреч, в частности с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Председателями Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым и Нурдинжоном Исмаиловым.

Делегация посетит постоянную экспозицию «Чынгыз Айтматов и Узбекистан».

Отметим, данный визит проходит по приглашению Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматиллы Юлдашева.

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