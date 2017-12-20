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  20 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ЕБРР планирует реализовать в Узбекистане 15 проектов в 2018 году
CA-NEWS (UZ) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует реализовать в Узбекистане 15 проектов в 2018 году. Об этом сообщил президент банк Сума Чакрабарти на встрече с узбекской делегацией в Лондоне.

Глава ЕБРР отметил, что за практически рекордный срок сторонам удалось подготовить и подписать несколько соглашений на общую сумму свыше $186 млн, пишет ИА «Жахон».

Чакрабарти обозначил, что Узбекистан, с которым в этом году возобновлено сотрудничество и взаимодействие, является важным направлением для деятельности банка. Он также подчеркнул, что ЕБРР готов оказать всяческую поддержку Узбекистану в достижении поставленных задач не только путем предоставления средств на реализацию приоритетных проектов и привлечения иностранных инвестиций, но и содействия процессу эффективного осуществления экономических реформ.

Среди направлений взаимодействия сторон, названных главой ЕБРР, —поддержка малого и среднего бизнеса, развитие государственно-частного партнерства, туризма, энергосбережение и возобновляемые источники энергии, транспортная и коммунальная инфраструктура, продвижение рынка капитала и банковско-финансового сектора.

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