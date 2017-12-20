Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном увеличился на 85%
- Таджикистан, экономика
- 12:44, 20 декабря 2017
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CA-NEWS (TJ) - Таджикистан увеличил внешнеторговый оборот с начала текущего года, и наиболее высокий рост зафиксирован в двухсторонней торговле с Узбекистаном и Казахстаном.
По статистическим данным, за одиннадцать месяцев этого года объем внешнеторгового оборота Таджикистана составил около $3,6 млрд.
По данным источника, этот показатель на $20 млн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля экспорта товаров в январе-ноябре нынешнего года составила $1 млрд. 96 млн., что на 35,4% или на $286,6 млн. больше показателя января-ноября 2016 года.
Импорт продукции составил около $2,5 млрд., что на 9,7% или на $267 млн. меньше прошлогоднего объема.Основными торговыми партнерами Таджикистана остаются Россия и Казахстан. Размер таджикско-российского оборота составил $843 млн., а таджикско-казахского $754 млн. Объем торговли с Россией снизился на 11%, а с Казахстаном наоборот – увеличился почти на 30%.
Наиболее высокий рост зафиксирован в двухсторонней торговле с Узбекистаном – 85%, перевалив за $110 млн, сообщают таджикские сми.
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