Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном увеличился на 85%

- Таджикистан увеличил внешнеторговый оборот с начала текущего года, и наиболее высокий рост зафиксирован в двухсторонней торговле с Узбекистаном и Казахстаном.

По статистическим данным, за одиннадцать месяцев этого года объем внешнеторгового оборота Таджикистана составил около $3,6 млрд.

По данным источника, этот показатель на $20 млн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля экспорта товаров в январе-ноябре нынешнего года составила $1 млрд. 96 млн., что на 35,4% или на $286,6 млн. больше показателя января-ноября 2016 года.

Импорт продукции составил около $2,5 млрд., что на 9,7% или на $267 млн. меньше прошлогоднего объема.

Основными торговыми партнерами Таджикистана остаются Россия и Казахстан. Размер таджикско-российского оборота составил $843 млн., а таджикско-казахского $754 млн. Объем торговли с Россией снизился на 11%, а с Казахстаном наоборот – увеличился почти на 30%.

Наиболее высокий рост зафиксирован в двухсторонней торговле с Узбекистаном – 85%, перевалив за $110 млн, сообщают таджикские сми.