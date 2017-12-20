В Астане 21 декабря пройдут консультации по Сирии
CA-NEWS (KZ) - Двусторонние и многосторонние консультации участников очередного раунда переговоров по Сирии в Астане пройдут в четверг, 21 декабря, пленарное заседание намечено на пятницу, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
"21 декабря планируется проведение двусторонних и многосторонних консультаций. Пленарное заседание запланировано на 22 декабря", — говорится в распространенном сообщении внешнеполитического ведомства.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Урегулирование в стране обсуждается на площадках Астаны и Женевы, сообщает РИА Новости.
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