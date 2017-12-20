Узбекистанцы стоят на морозе в очереди, чтобы попасть на дешевый казахстанский рынок

- На КПП «Гишткуприк» (бывшая «Черняевка») на узбекско-казахской границе возникли длинные очереди, сообщают источники. Тысячи жителей узбекской столицы, готовящиеся к Новому году, стремятся попасть на казахстанский рынок, где продукты стоят на 30-40 процентов дешевле, чем на базарах Ташкента и Ташкентской области.

По словам собеседников, люди вынуждены часами стоять на КПП, чтобы попасть на территорию Казахстана. "Если придете на границу в 7 часов утра, то только во второй половине дня вам удастся попасть в Казахстан. Людям приходятся по 5-6 часов стоять на ногах, чтобы пройти узбекско-казахскую границу. Пожилые люди, женщины и дети испытывают большие трудности в такой толкотне", – сообщил житель Ташкента. Он и предоставил видеозапись, на которой запечатлена очередь на границе.

Другой собеседник из Узбекистана отправил фотографии, недавно сделанные на КПП «Гишткуприк». На них можно увидеть длинные очереди в коридоре контрольно-пропускного пункта.

Независимый журналист из Ташкента Абдурахман Ташанов рассказал, что 19 декабря побывал на КПП «Гишткуприк». Однако из-за большой очереди на границе журналисту не удалось пройти узбекско-казахскую границу.

– По моим подсчетам, в очереди стояли около 2 тысяч человек. Очередь живая, каждую минуту к этой очереди подходили все новые люди. Когда я спросил у людей, когда подойдет моя очередь, мне ответили, что на территорию Казахстана я смогу попасть только вечером. Мне пришлось бы простоять в давке 5-6 часов, – сказал он.

По словам узбекистанцев, большинство жителей Ташкента и Ташкентской области предпочитают ехать за покупками в соседний Казахстан. По их словам, в последнее время эта тенденция усилилась.

В начале этого месяца в СМИ появились сообщения о том, что Узбекистан и Казахстан решили в 2018-2019 годах провести работы по реконструкции и расширению наиболее загруженных пунктах пропуска на границе.