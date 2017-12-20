В Таджикистане запретили продажу стройматериалов гражданам без паспортов

- Нарзулло Холиков уже несколько лет занимается реализацией стройматериалов на рынке «Варзоб» города Душанбе. По его словам, существует перечень строительных материалов, продажа которых без паспорта запрещена.

«Если покупателю нужны гвозди, материалы из железа или карбид кальция, то мы просим показать паспорт. Все данные о покупателе, а также номер его мобильного телефона записываем в специальную тетрадь», - рассказывает Нарзулло Холиков.

В тетради имеется печать местного ОМВД, сотрудники районной милиции нередко устраивают на рынке стройматериалов рейды, в ходе которых обязательно проверяют записи в тетради. «Нас строго-настрого предупредили – за нарушение последует наказание. Иногда людей жалко аж до слез. Скажем, приезжает житель отдаленного кишлака в город за гвоздями. Но у него нет паспорта. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь. Так и возвращается он ни с чем», - говорит продавец стройматериалов.

Но есть и покупатели, которые наотрез отказываются предъявить паспорт или сообщить номер мобильного телефона. По словам Нарзулло Холикова, многим продавцам такая превентивная мера милиции не в радость – они терпят убытки, ведь редко покупатель при походе на рынок берет с собой паспорт, сообщают таджикские сми.

В МВД Таджикистана разъяснили, что распоряжение о запрете реализации некоторых видов стройматериалов без паспорта издано с целью предотвращения террористических атак в стране. «Очень часто террористы при изготовлении бомб используют гвозди и болты. А покупают эти материалы на рынке», - сказал один из сотрудников МВД. Но он затруднился ответить, на основании какого закона издано это распоряжение.

По данным МВД Таджикистана, в прошлом году в стране было предотвращено 36 террористических актов.