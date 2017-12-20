В Таджикистане запретили продажу стройматериалов гражданам без паспортов

- Таджикистан, общество
- 14:24, 20 декабря 2017
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«Если покупателю нужны гвозди, материалы из железа или карбид кальция, то мы просим показать паспорт. Все данные о покупателе, а также номер его мобильного телефона записываем в специальную тетрадь», - рассказывает Нарзулло Холиков.
В тетради имеется печать местного ОМВД, сотрудники районной милиции нередко устраивают на рынке стройматериалов рейды, в ходе которых обязательно проверяют записи в тетради. «Нас строго-настрого предупредили – за нарушение последует наказание. Иногда людей жалко аж до слез. Скажем, приезжает житель отдаленного кишлака в город за гвоздями. Но у него нет паспорта. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь. Так и возвращается он ни с чем», - говорит продавец стройматериалов.
Но есть и покупатели, которые наотрез отказываются предъявить паспорт или сообщить номер мобильного телефона. По словам Нарзулло Холикова, многим продавцам такая превентивная мера милиции не в радость – они терпят убытки, ведь редко покупатель при походе на рынок берет с собой паспорт, сообщают таджикские сми.
В МВД Таджикистана разъяснили, что распоряжение о запрете реализации некоторых видов стройматериалов без паспорта издано с целью предотвращения террористических атак в стране. «Очень часто террористы при изготовлении бомб используют гвозди и болты. А покупают эти материалы на рынке», - сказал один из сотрудников МВД. Но он затруднился ответить, на основании какого закона издано это распоряжение.
По данным МВД Таджикистана, в прошлом году в стране было предотвращено 36 террористических актов.