Генассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию по Крыму

- Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила обновленную резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в аннексированном Россией Крыму. Об этом в твиттере сообщила Украинская миссия в ООН. "За" проголосовали 70 стран, "против" - 26, еще 76 стран - "воздержались".

В резолюции осуждается нарушение прав человека и "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления" в Крыму. Россия в документе названа "оккупирующей державой", а аннексия Крыма не признаётся.

В документе содержится призыв к России незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма, в том числе, "произвольным задержаниям, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения", а также "отменить все дискриминационные законы". В ней также содержится требование к России выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове, отменить решение о признании Меджлиса крымских татар экстремистской организацией и обеспечить доступ в Крым Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал процесс принятия резолюции "одним из самых тяжелых" . "Давление на Россию усилено", сказал Климкин и поблагодарил поддержавших её.

В конце сентября ООН представила новый доклад, в котором отмечается ухудшение ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму. Среди серьезных нарушений, отмеченных в докладе, – исчезновение людей, неоправданные аресты, пытки и незаконные депортации. Эксперты подчеркнули, что от действий российских властей в особенности пострадали крымские татары.