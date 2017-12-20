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  20 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Всемирный банк назвал факторы, которые мешают Казахстану развивать экономику

CA-NEWS (KZ) - Всемирный банк назвал главную проблему в Казахстане - высокая подверженность экономики Казахстана внешним шокам, сообщают казахстанские сми.

По данным Всемирного банка, росту экономики Казахстана препятствуют следующие факторы:

  • доминирование предприятий квазигосударственного сектора в экономике;
  • нехватка квалифицированной рабочей силы;
  • некоторые специфические для отрасли проблемы;
  • макроэкономическая уязвимость;
  • слабая региональная экономическая кооперация.

Диагностика частного сектора в Казахстане, подготовленная Международной финансовой корпорацией в составе группы Всемирного банка, показала, что секторы АПК, животноводства, транспорта и логистики обладают высокой привлекательностью и более обширными возможностями для снятия ограничений по привлечению инвестиций в частный сектор в ближайшие годы.

По мнению ведущих банкиров мира, в Казахстане все усилия должны сопровождаться решительными структурными реформами в данной области.

"Это может включать реструктуризацию и приватизацию предприятий квазигосударственного сектора, которые приведут к более эффективному государственному управлению и снижению фискальных рисков. Ответственная налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика будет поддерживать экономическую и ценовую стабильность и стимулировать инвестиции в ненефтяную экономику. Более высокие доходы также будут иметь положительные эффекты на сокращение бедности", – говорится в докладе.

"Несмотря на продолжающийся экономический подъём, темпы роста будут оставаться на более низком уровне, чем в докризисный период. Главным вопросом, требующим решения для обеспечения стабильного и устойчивого развития, остаётся высокая подверженность экономики Казахстана внешним шокам", – отмечает постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Ато Браун.

В докладе говорится, что Казахстану, чтобы ускорить и обеспечить более инклюзивный рост, следует снизить роль государства в экономике и содействовать развитию динамичных ненефтяных торгуемых секторов, в которых будет активно представлен частный сектор экономики.

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