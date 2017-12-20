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  20 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане родилась девочка весом 5,4 кг

CA-NEWS (KZ) - Девочка родилась в столице с весом 5,4 кг, передает «Казинформ» со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

По словам врачей, это третья девочка за последние 20 лет, родившаяся с таким весом в Астане. «Малышка весом 5 400 грамм родилась 13 декабря. Роды прошли без осложнений. Послеродовой период протекал также без осложнений. Ребенка с мамой в удовлетворительном состоянии выписали домой», - сообщила заведующая родовым отделением перинатального центра №3 Эльмира Алимжан. Родители назвали ребенка Жаннур.

У 5-килограммовой малышки есть два старших брата. Как пояснили в управлении здравоохранения, первая девочка с необычно большим весом родилась в Астане еще в 2003 году (5 584 грамм).

В 2014 году родилась девочка с весом 5 750 грамм. А в этом году в столице родился мальчик, вес которого составил 5 500 грамм.

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