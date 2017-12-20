США реализовали в Узбекистане проект по реинтеграции пострадавших от торговли людьми

CA-NEWS (UZ) - Посол США в Узбекистане Памела Спратлен выступила с приветственным словом на конференции, посвященной успешному завершению проекта USAID по реинтеграции пострадавших от торговли людьми, осуществляемого негосударственной некоммерческой организацией (ННО) «Истикболли авлод».

Двухдневная конференция «Противодействие торговле людьми. Лучшие практики по реинтеграции» собрала вместе 45 представителей государственных, негосударственных и международных организаций, а также частного сектора.

На протяжении более чем 6 лет проект оказывал содействие женщинам, ставшим жертвами этого преступления, и помогал предотвратить попадание социально-уязвимых женщин в руки торговцев. Около 400 женщин из социально-уязвимых групп, а также пострадавших от торговли людьми, овладели профессиональными навыками, получили психологическую, медицинскую и юридическую помощь. В 2015 году в рамках проекта был открыт Центр профессиональных кружков для социально уязвимых женщин. Центр предоставляет обучение основам кулинарии, компьютерной грамотности, шитья и косметологии. В результате работы Центра снижается риск попадания женщин в руки торговцев людьми.

В своем приветственном слове Посол Спратлен отметила: “Женщины особенно уязвимы к сексуальной эксплуатации. Их восстановление после полученных физических и психологических травм требует незамедлительной и всесторонней помощи на протяжение долгого времени. Без такой помощи очень высок риск того, что они снова окажутся жертвами преступников.»

Участники конференции обменялись накопленным опытом в реинтеграции пострадавших от торговли людьми, обсудили результаты проекта, а также разработали рекомендации и последующий план действий по укреплению сотрудничества представителей государственных и негосударственных организаций в противодействии торговле людьми.

Посол Спратлен высоко оценила проект «Реинтеграция пострадавших от торговли людьми» и поблагодарила сотрудников ННО «Истикболли авлод». Она также отметила, что Соединенные Штаты будут продолжать работать с ННО «Истикболли авлод» через другой проект, направленный на предотвращение и уголовное преследование торговли людьми. Этот проект включает поддержку «горячей линии» для людей, нуждающихся в помощи, и обучение сотрудников правоохранительных органов методам выявления жертв торговли людьми и проведения таких расследований, при которых, прежде всего, учитываются интересы жертвы преступления, а также создаются комфортные условия для ее здоровья и безопасности.